İçişleri Bakanlığı: Kimlik, ehliyet, pasaportta başvuru gününde randevu verilecek

İçişleri Bakanlığı'nca geçen yıl nisan ayında başlatılan, '3'ü Bir Yerde' uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı.
NTV'nin aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısını artırdı.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere randevu süresi bir güne düşürüldü. Böylece yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.
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