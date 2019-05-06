Gül'den 'Kılıçdaroğlu ile özel bir yatta görüştü' iddiasına yanıt

Övür, söz konusu görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu öne sürdü.
İddiaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine."
Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamu oyunun bilgisine.— 11.CB OFİSİ (@11CBofis) May 6, 2019
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