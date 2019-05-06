Gül'den 'Kılıçdaroğlu ile özel bir yatta görüştü' iddiasına yanıt

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir yatta görüştüğünü ileri süren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ü yalanladı: "Kötü niyetli ve saygısızca."

© Fotoğraf : DHA Sabah yazarı Övür: Kılıçdaroğlu özel bir yatta Abdullah Gül ile görüştü

Sabah yazarı Övür, bugünkü köşe yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da özel bir yatta bir araya geldiğini iddia etti.

Övür, söz konusu görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu öne sürdü.

İddiaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine."