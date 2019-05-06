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12:57 06 Mayıs 2019
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    Ali İhsan Yavuz

    Yavuz: 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' ifadesini dillerine doladılar, oysa böyle bir cümlem yok

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP'li bazı yöneticiler ve gazeteci Fatih Portakal'ın 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' ifadesini dillerine doladığını belirterek, "Oysa böyle bir cümlem yok" açıklamasında bulundu.

    AK Partili Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında yaptığı bir konuşmanın gazeteci Fatih Portakal ve CHP'li isimler tarafından çarpıtıldığını savundu.

    Twitter'dan Fatih Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketliyerek açıklamalarda bulunan Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" diyerek videoyu da yayınladı.

    ​Yavuz, "'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba? Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi? Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici" ifadesini kullandı.

    "Bir başka ihtimal de, bunu yapanların bu yalanı doğru sanmasıdır ki bu da gerçekten vahim" diyen Yavuz, açıklamalarına şöyle devam etti:

    • Siyasetçi ve medya mensubu olma sorumluluğu eylem ve söylemlerde ihtimam göstermeyi zorunlu kılar.
    • İstanbul seçimleriyle ilgili ilk günden bugüne derdimiz; yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartarak seçimin üzerindeki şüpheleri yok etmek üzere meseleyi YSK'nın gündemine taşımaktır. Yani biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız. Vatan için, hukuk için...
    • Ali İhsan Yavuz
      © AA /
      AK Partili Yavuz: FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var
      Oysa CHP ve bir kısım çevreler, meselenin üzerini örtmeye çalışmakta, bunca kanunsuz yapılan iş ve işlemlerin tartışılmasının önünü kapatmakta ve en önemli seçim yolsuzluğunu görmezden gelmektedir. 'Kanun ne söylerse söylesin yeter ki İstanbul bizim olsun' tavrındadırlar.
    • Öte yandan CHP'liler, iddialarımızın somut olmadığını söyleyip durmaktadır. Oysa tüm iddialarımız somut ve belgeye dayalıdır. Söz konusu bu belgeleri birçok kez basınla paylaştık.Ayrıca istemeleri halinde bu belgeleri kendileriyle de paylaşacağımızı deklare ettik. Niye istenmedi?..
    • CHP, 'Sandık kurulu başkanlarının listesi partilerde var' diyor. Oysa YSK'nın 'Bu listeler, partilere verilmez' kararı var. Öyle ise bize verilmeyen listeleri CHP'ye kim verdi. Ya da bu listeleri CHP nasıl aldı, kimden aldı ve neden aldı?
    • ​Mülki İdare, 298 sayılı yasanın 22. ve 23. maddeleri gereği, 134.351 kişilik kamu görevlileri listesini seçim kurullarına vermiş ancak seçim kurulları 62.560 kişinin tamamını bu listelerden ataması gerekirken 19.742 kişiyi kanuna aykırı şekilde bu listelerin dışından belirlemiş.
    • Hatta bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır. Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31. maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga. Yani yok!

    ''ÖLÜLERİN VE CEZAEVİNDE OLANLARIN OY KULLANACAK HALİ YOK' DİYORLAR, OYSA KULLANMIŞLAR'

    • Diyorlar ki 'Ölülerin ve cezaevinde olanların oy kullanacak hali yok.' Oysa kullanmışlar. Daha doğrusu özel görevli (!) bir kısım sandık başkanları, bunların yerine oy kullandırtmış. İşte kamu görevlisi dışından atanan başkanın bulunduğu sandıkta 2 hükümlünün oy kullanma belgesi:
    • ​Savcılık soruşturmaları da gösterdi ki, FETÖ unsurları bu Organize Usulsüzlükte aktif rol almıştır. Baştan beri zaten bunu büyük oranda tespit ederek yer yer kamuoyuyla paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Öncelikli amacımız, seçim güvenliğinin önündeki engelleri kaldırmaktır.
    • Mühürsüz, imzasız, isimsiz hatta boş olan Sandık Sayım Döküm Cetvelleri, kayıp oy pusulaları, çelişkili rakamlar, oy kaydırmaları vesaire gibi durumların da yaşandığını gördük ve bunları belgeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaştık.

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    Etiketler:
    FETÖ, 31 Mart Yerel Seçimleri, Fatih Portakal, AK Parti, CHP, YSK, Ali İhsan Yavuz
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