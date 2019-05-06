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14:52 06 Mayıs 2019
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    Melih Gökçek

    Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na: Sana bir teklifim var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları' olduğunu iddia ettiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seslenerek, "Canan Hanım, sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve fotoğrafta photoshop kullandığımı iddia et" dedi.

    Gökçek, Twitter hesabından "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" diyerek bir video paylaşmış ve Kaftancıoğlu için "Bence CHP'li değil HDP'li. Ciddi bir eylemci. Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları var. Böyle birinin bir PKK'lıya sahip çıkması doğal. Canan Kaftancıoğlu'nu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan CHP böyle bir kişiyi nasıl il başkanı kabul ediyor, Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor?" iddiasında bulunmuştu.

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA /
    Kaftancıoğlu'ndan Gökçek'e: Tanıdığım çok iyi göz hekimleri var
    Gökçek'e yanıt veren Kaftancıoğlu, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki" demişti.

    Söz konusu fotoğrafın Kaftancıoğlu'na ait olduğu iddiasını sürdüren Gökçek, yine Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Gökçek, "Canan Hanım sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve photoshop fotoğraf kullandığımı iddia et. Gezi fotoğrafını mahkemeden bilirkişiye göndertelim. Fotoğraf photoshop ise özür dileyeceğim. Fotoğraf gerçek ise seni Gezi davasına ilave etsinler mi? Hadi cevap ver" ifadelerini kullandı.

    Üşenmeyip Kaftancıoğlu'nun yeni fotoğraflarına baktığını söyleyen Gökçek, "Tesadüfe bak, Gezi militanı da saçlarını senin gibi soldan ayırmış. Gözleri de senin gibi kahverengi. Ne tesadüf değil mi? Hadi lütfen beni kırma. Yüklü bir tazminat davası açsaan" dedi.

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    Etiketler:
    Tazminat Davası, HDP, Gezi Parkı, CHP, Canan Kaftancıoğlu, Melih Gökçek
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