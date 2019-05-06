Suriyeli hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da Songül K., eşi Aydın K.'nin üzerine kuma olarak getirdiği 5 aylık hamile olan 18 yaşındaki Suriyeli Takrid Dirbaye'yi bıçaklayarak öldürdü.

© AA / Emin Sansar Soylu: 321 bin Suriyeli güvenli bölgelere döndü

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan 32 yaşındaki Songül K., dün akşam 34 yaşındaki eşi Aydın K.'nin, bir süre önce üzerine kuma olarak eve getirdiği 5 aylık hamile olan 18 yaşındaki Suriyeli Takrid Dirbaye ile tartıştı. Aynı evde kalan 2 kadın arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Songül K., mutfaktan aldığı bıçakla Dirbaye'yi bıçakladı. 5 aylık hamile genç kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dirbaye götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Dirbaye'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Songül K. ise gözaltına alındı.