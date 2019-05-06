Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü açıklandı.
© Fotoğraf : DHA
Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye dair ayrıntılı bilginin bugün (6 Mayıs 2019), saat 15:00’te Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilecek basın toplantısıyla aktarılacağı kaydedildi.
27 Temmuz 2011'den sonra avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan'la son olarak 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)