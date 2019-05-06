Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin sondaj açıklamasına tepki

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açıklama gerçeklerden kopuktur.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten bu yana açık şekilde ortaya koymuştur.

GKRY'nin bölge ülkeleri ile bu tarihten itibaren yaptığı MEB sınırlandırma anlaşmalarının hem bizim, hem de Kıbrıs Türkleri için geçerli olmadığı, bunların bir tanesinin de ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiği zamanında ilgili ülkelerin ve uluslararası toplumun dikkatine getirilmişti. Aynı şekilde Türkiye bölgedeki Kıta Sahanlığını da uluslararası topluma duyurmuş ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirmiştir. Bölgede, tüm ilgili kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuk kuralları uyarınca hakkaniyete dayalı sınırlandırma anlaşmaları henüz tamamlanmamıştır.

Hal böyle iken, üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. Bu anlamda, ABD’nin Rumların “hak iddia ettiğini söylediği” bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak hak iddia ettiği alanda Türkiye'nin beyan ettiği offshore sondaj çalışmalarına başlama niyetinden son derece endişe duymaktadır" demişti.

Turkey's announced intentions to begin offshore drilling operations in an area claimed by Cyprus as its Exclusive Economic Zone is highly provocative & risks raising tensions in the region. We urge Turkish authorities to halt these operations. https://t.co/crjTmlxcdx — Morgan Ortagus (@statedeptspox) May 6, 2019

​Açıklamada, "Türk yetkililere bu faaliyetlere son vermeleri ve taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Çavuşoğlu Şubat ayında da, yakında Kıbrıs adası açıklarında petrol ve doğalgaz aramaya başlayacaklarını söylemişti.