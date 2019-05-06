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14:51 06 Mayıs 2019
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    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin sondaj açıklamasına tepki

    © AA /
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında hidrokarbon arama faaliyeti yürütme niyetini beyan etmesinin endişe verici olduğunu belirten ve çalışmalara son verilmesini isteyen açıklamasına tepki gösterdi.

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici
    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açıklama gerçeklerden kopuktur.

    Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten bu yana açık şekilde ortaya koymuştur.

    GKRY'nin bölge ülkeleri ile bu tarihten itibaren yaptığı MEB sınırlandırma anlaşmalarının hem bizim, hem de Kıbrıs Türkleri için geçerli olmadığı, bunların bir tanesinin de ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiği zamanında ilgili ülkelerin ve uluslararası toplumun dikkatine getirilmişti. Aynı şekilde Türkiye bölgedeki Kıta Sahanlığını da uluslararası topluma duyurmuş ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirmiştir. Bölgede, tüm ilgili kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuk kuralları uyarınca hakkaniyete dayalı sınırlandırma anlaşmaları henüz tamamlanmamıştır.

    Hal böyle iken, üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. Bu anlamda, ABD’nin Rumların “hak iddia ettiğini söylediği” bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır.

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak hak iddia ettiği alanda Türkiye'nin beyan ettiği offshore sondaj çalışmalarına başlama niyetinden son derece endişe duymaktadır" demişti. 

    ​Açıklamada, "Türk yetkililere bu faaliyetlere son vermeleri ve taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

    Çavuşoğlu Şubat ayında da, yakında Kıbrıs adası açıklarında petrol ve doğalgaz aramaya başlayacaklarını söylemişti.

    Etiketler:
    Kıbrıs, Sondaj, Dışişleri Bakanlığı, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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