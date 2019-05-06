YSK, AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin 31 Mart’ta yapılan İstanbul belediye başkanlığı seçiminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenlerin oy kullandığına ilişkin itirazını reddetti.
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Söz konusu YSK kararı oy çokluğuyla alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün A Haber'de yaptığı konuşmada İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" demişti.
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