Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşküne geldi.

Çankaya Köşkü’ne ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan burada Stoltenberg'i kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki basın kapalı kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da yer aldı.

Cumhurbaşkanı daha sonra NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısına başkanlık edecek.