MHP'den Arınç'a 'yüzde 35' yanıtı: Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın "Sayin Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz bir alarm zili çalması lazım" sözlerine tepki gösteren MHP’li Mevlüt Karakaya, "Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. 'Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı" diye haykırırken AK Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda katıldığı bir söyleşide "Sayın Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz bir alarm zili çalması lazım" demişti.

Arınç'ın bu sözlerine MHP’li Mevlüt Karakaya tepki gösterdi. Karakaya, “İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. ‘Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken AK Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesabından Arınç’a tepki gösterdi.

MHP’li Karakaya, paylaşımında "Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35’lere düşürdü diyorsunuz! İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar.

'Parsel Parsel Sattınız Ankara'yı' diye haykırırken Ak Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.