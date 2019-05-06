MHP'den Arınç'a 'yüzde 35' yanıtı: Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar

Arınç'ın bu sözlerine MHP’li Mevlüt Karakaya tepki gösterdi. Karakaya, “İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. ‘Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken AK Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesabından Arınç’a tepki gösterdi.
MHP’li Karakaya, paylaşımında "Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35’lere düşürdü diyorsunuz! İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar.
'Parsel Parsel Sattınız Ankara'yı' diye haykırırken Ak Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.
Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35’lere düşürdü diyorsunuz! İl G. M. oylarına bi zahmet bak.— Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA (@KarakayaMevlut) May 6, 2019
Cahil olmadığınıza göre, MAKSATLI bir çarpıtma yaptığınız aşikar.
“Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken Ak Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz? pic.twitter.com/2B1UjQpQJC
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