Bursa'da toplu taşımada yapılan öğrenci zammı geri alındı. Buna göre öğrenciler 16 Haziran 2019 gece saat 00.00’a kadar eski tarife olan 90 ve 110 TL’lik bedellerle ulaşımlarını sağlayabilecek.

© Fotoğraf : DHA Bursa’da seçim öncesi indirim yapılan toplu taşımaya zam

Bursa’da 2016 yılından beri sabit tutulan şehir içi toplu taşıma fiyatları son yapılan UKOME kararı ile yeniden belirlenmişti.

Toplu ulaşım maliyetlerinde yaşanan yüzde 55’lik artışa rağmen 28 Kasım 2016 tarihinden beri toplu ulaşıma her hangi bir fiyat artışı uygulanmazken Büyükşehir Belediyesi tarafından da yüzde 4-10 ve yüzde 10-17 arasında olmak üzere iki kez fiyat indirimi yapılmıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu taşımaya iki kere indirim yapmıştı. ‘Seçim propagandası’ yorumlarını reddeden Aktaş, toplu taşımaya teşvik için indirim yaptığını iddia etmişti.

Ancak seçimlerin üstünden 1 ay geçtikten sonra ulaşıma yüzde 31’e varan zamlar yapılmıştı. UKOME, 19 Nisan 2019 tarihli toplantısında gerek mazot, gerek personel ve gerekse bakım maliyetlerinde yaşanan yüksek artışları göz önüne alarak Bursa şehir içi toplu taşıma fiyatlarını yeniden belirlemişti. Buna göre özellikle öğrenciler için 90 TL olan 1. Tip Abonman Kartı ücreti 100 TL’ye ve 110 TL olan 2.Tip Öğrenci Abonman kart ücreti de 135 TL’ye çıkarılmıştı.

ÖĞRENCİYE ZAM YOK

Özellikle yeni toplu ulaşım fiyatlarının uygulanmaya başladığı 1 Mayıs’tan itibaren öğrenci bilet fiyatlarının indirilmesi yönündeki talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, öğrenci fiyatlarındaki artışı okullar kapanana kadar erteledi. Buna göre öğrenciler 16 Haziran 2019 gece saat 00.00’a kadar eski tarife olan 90 ve 110 TL’lik bedellerle ulaşımlarını sağlayabilecek.