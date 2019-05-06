İmamoğlu: Seçimin kazananı şu an kameralara konuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasisi adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve toplum gerçek sorunlardan uzak tutuluyor. Çok uzadı, bitmesi lazım. Tüm araştırmaların sonucu bellidir. Seçim kazananı da şu an kameralara konuşuyor" dedi.

Mısır Çarşısı'nda alışveriş yapan ve Eminönü'nde kurulan ramazan çadırını denetleyen İmamoğlu, "Ramazan boyunca evlerde iftar açacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda ise çadırlarımızın sayısını artırdık. Evlerine yetişemeyenler buralarda iftarlarını açabilsinler diye kurduk. Arkadaşlarıma kolaylıklar, bütün İstanbul'a ise hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

​İmamoğlu, Mısır Çarşısından beyaz peynir, kaşar peyniri ve hurma aldığını belirterek, "Konulara odaklanmamız lazım. Şu anda Türkiye'nin en önemli konusu ekonomidir. Sıkıntılar hükümetin problemidir ama sorumluluğu hepimizdedir. Dolayısıyla biz de yardımcı olmak istiyoruz. Hep beraber bu sorunu çözelim istiyoruz ama konu başka yerlere gidiyor. Umarım gerçek sorunlarla yüzleşir ve bunları çözeriz" ifadelerini kullandı.

Ramazan alışverişi için Eminönü’ndeydik. Hayat pahalı, vatandaş da esnaf da darda. Ramazan ayının tüm sorunları aşmamıza vesile olmasını; bereket, huzur ve bolluk getirmesini dilerim. İlgi gösteren tüm hemşehrilerime de teşekkürler.#HayırlıRamazanlar pic.twitter.com/puNtCi8eJM — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2019

'SADECE PROTOKOLDEKİ GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlarken aralarında bir konuşma olup olmadığına ilişkin soruya İmamoğlu, "Yok. Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı ramazanlar diledik. O da bize hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu. Sonra Ankara'ya uğurladık. Gayet tabi tokalaşma oldu. Tokalaşma olmadan uğurlama olmaz" yanıtını verdi.

© AA / Esra Bilgin İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecektir

Gündemin YSK'nin alacağı karara kilitlendiğini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"YSK'nin alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasisi adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve toplum gerçek sorunlardan uzak tutuluyor. Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim, 31 Mart'ta yapılmıştır. Tüm gerekçeler araştırılmıştır. Tüm araştırmaların sonucu bellidir. Seçim kazananı da şu an kameralara konuşuyor. Bir tek teyit etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu, o kararı almak durumundadır. Bu kararı bekliyoruz. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz."