Devlet Övünç Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Şehadeti şeref olarak gören milleti, terör örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

- Şehitler tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin de bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.

- Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

- Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

- Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor.

- Kanımızın son damlarına kadar mücadeleye devam edeceğiz.

- Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.