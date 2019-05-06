Erdoğan: Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz

- Şehadeti şeref olarak gören milleti, terör örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.
- Şehitler tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin de bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.
- Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
- Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
- Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor.
- Kanımızın son damlarına kadar mücadeleye devam edeceğiz.
- Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.
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