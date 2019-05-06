HDP'den Öcalan açıklaması: Toplumsal uzlaşma konularındaki duruşumuzu sürdürmek konusunda kararlı ve ısrarlıyız

© AA / Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin imzalarıyla yayınlanan yazılı basın açıklamasında, Abdullah Öcalan'ın avuklatlarıyla yaptığı görüşmenin 'gecikmiş ama olumlu bir adım' olduğu belirtildi.

'Demokratik siyaset ilkemizdir' başlıklı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Basın Emekçileri,

Demokratik siyaset ilkemizdir...

2 Mayıs’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’ın 8 yıl aradan ve 810 başvurudan sonra avukatları ile yapmış olduğu görüşme, gecikmiş ama olumlu hukuki bir adımdır.

Bu sorunun Türkiye’nin gündeminden çıkması için, İmralı’da hukuki tüm hakların varolan yasa ve yönetmeliklere, Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere uyumlu bir şekilde bundan sonra da sürdürülmesi en önemli temennimiz ve beklentimizdir.

Ülkemiz son derece kritik bir dönemden geçmektedir. Her zaman özenle vurguladığımız bir gerçeklik, ister tarihsel isterse güncel olsun, siyasal ve kültürel sorunlarımızı evrensel hukuk ve insan hakları çerçevesinde çözme imkanlarını kullanmak bu parlamentonun ve demokratik siyasetin temelidir.

© AP Photo / Abdurrahman Antakyali Almanya'da bir kişi Öcalan için kendini ateşe verdi

HDP olarak demokratik siyaset, barış ve toplumsal uzlaşma konularındaki duruşumuzu sürdürmek konusunda kararlı ve ısrarlıyız. Bütün demokrasi güçlerini, vicdan sahibi insanları, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını bu kararlılığı güçlendirmeye ve birlikte davranmaya; elele ve omuz omuza demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesini güçlendirmeye davet ediyoruz.

Pervin Budan – Sezai Temelli

HDP Eş Genel Başkanları

6 Mayıs 2019"