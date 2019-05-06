Ankara'da yeşil alan bakım ihalesi ilk kez internetten canlı yayınlanacak

© AA / Ali Balık Yavaş 'yerli çiçek' için ihale açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yaptığı yazılı açıklamayla belediyeye bağlı ANFA şirketi tarafından 8- 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Yeşil alan bakım ve onarım” ihalesi için bin 1662 firmanın başvurduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü’nde yapılacak ihalenin belediyenin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

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Büyükşehir Belediyemize bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, 1662 firmanın başvurduğu yeşil alan bakım ve onarım ihalesi ilk kez internet üzerinden canlı yayınlanacak. 🖥️📱



🔗 https://t.co/2OWc3mG3jM pic.twitter.com/dorHbVsh3f — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 6, 2019

'TÜM FİRMALARIN ÖN BAŞVURULARINI KABUL ETTİK'

ANFA Genel Müdürlüğü’nün, “Başkent’in yeşil alan bakım ve onarımının” yapılması işini tüm firmaların başvurusuna açık hale getirerek duyurduklarını belirten Yavaş, yazılı açıklamasında, “Bu yıl gerçekleştirilecek olan 8 aylık dönem için Ankara’nın yeşil alan bakım ve onarım işi için birlikte çalışacağımız yol arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Bunun için ANFA’nın kuruluş tarihi olan 1991 yılından beri ilk defa gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ANFA web sitelerinde yayınladığımız duyurularımız ile 30 Nisan- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında tüm firmaların ön başvurularını kabul ettik” dedi.

© Fotoğraf : Twitter Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde çalışanlar ve bürokratlar aynı yerde yemek yemeye başladı

ANFA yönetiminin başlattığı yeni uygulama sayesinde teklif verme sürecinde de tekelleşmenin önleneceğini vurgulayan Yavaş açıklamasında, “Geçmiş yıllarda her bakım bölgesi için 3 ya da 5 firma davet edilip, defalarca aynı firmalarla sözleşme imzalandığını gördük. Bizim dönemimizde bölgelere göre ortalama 40-50 istekli, bazı bölgelere ise 80’e yakın istekli başvuru dosyası alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

İHALE CANLI YAYINLANACAK

ANFA Genel Müdürlüğü’nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ihale ANFA Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.anfa.com.tr) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi youtube adresi (www.youtube.com/ankarabbld) üzerinden canlı yayınlanacak.