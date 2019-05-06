Ankara'da yeşil alan bakım ihalesi ilk kez internetten canlı yayınlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü’nde yapılacak ihalenin belediyenin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.
Büyükşehir'de Şeffaf Yönetim Dönemi Başladı— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 6, 2019
Büyükşehir Belediyemize bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, 1662 firmanın başvurduğu yeşil alan bakım ve onarım ihalesi ilk kez internet üzerinden canlı yayınlanacak. 🖥️📱
🔗 https://t.co/2OWc3mG3jM pic.twitter.com/dorHbVsh3f
'TÜM FİRMALARIN ÖN BAŞVURULARINI KABUL ETTİK'
ANFA Genel Müdürlüğü’nün, “Başkent’in yeşil alan bakım ve onarımının” yapılması işini tüm firmaların başvurusuna açık hale getirerek duyurduklarını belirten Yavaş, yazılı açıklamasında, “Bu yıl gerçekleştirilecek olan 8 aylık dönem için Ankara’nın yeşil alan bakım ve onarım işi için birlikte çalışacağımız yol arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Bunun için ANFA’nın kuruluş tarihi olan 1991 yılından beri ilk defa gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ANFA web sitelerinde yayınladığımız duyurularımız ile 30 Nisan- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında tüm firmaların ön başvurularını kabul ettik” dedi.
ANFA yönetiminin başlattığı yeni uygulama sayesinde teklif verme sürecinde de tekelleşmenin önleneceğini vurgulayan Yavaş açıklamasında, “Geçmiş yıllarda her bakım bölgesi için 3 ya da 5 firma davet edilip, defalarca aynı firmalarla sözleşme imzalandığını gördük. Bizim dönemimizde bölgelere göre ortalama 40-50 istekli, bazı bölgelere ise 80’e yakın istekli başvuru dosyası alınmıştır” ifadelerine yer verdi.
İHALE CANLI YAYINLANACAK
ANFA Genel Müdürlüğü’nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ihale ANFA Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.anfa.com.tr) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi youtube adresi (www.youtube.com/ankarabbld) üzerinden canlı yayınlanacak.
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