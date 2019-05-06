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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini açıkladı.

    AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın seçimlerin yenilenmesine ilişkin aldığı karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    ​İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan olağanüstü itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4'e karşı 7 oyla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

    YSK tarafından resmi yazılı açıklama ise henüz yapılmadı. 

    AK Parti YSK Temsilcisi Özel ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağını söyledi.

    Öte yandan, seçimlerin İstanbul'un ilçelerinde değil, yalnızca Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanacağı bilgisi verildi.

    YSK ayrıca, kararını sandık kurulları usulsüzlüğü iddiasına dayandırdı.

    İHA: İMAMOĞLU 'KONUŞACAĞIZ' DEDİ

    İHA'da yer alan habere göre ise, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de açıklama yaparak “Konuşacağız” dedi.

    YAVAŞ: HAK YERİNİ BULACAK

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul'da da hak yerini bulacak" dedi.

    ​Daha önce YSK'nın Ankara Keskin'de verdiği karar doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade etmesi, bu süreçte ise makama bir kamu görevlisinin oturması bekleniyor.

    Seçimlerin iptaline ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz da, "Seçimleriniz iptal edilmiştir. Peki. Biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum, bunu memleketimiz hak etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek, acı bir gerçek" dedi.

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