YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın seçimlerin yenilenmesine ilişkin aldığı karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun.... — Recep Özel (@recepozel32) 6 Mayıs 2019

​İstanbul seçimlerine ilişkin AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan olağanüstü itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4'e karşı 7 oyla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

YSK tarafından resmi yazılı açıklama ise henüz yapılmadı.

AK Parti YSK Temsilcisi Özel ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Seçim Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar — Recep Özel (@recepozel32) 6 Mayıs 2019

Öte yandan, seçimlerin İstanbul'un ilçelerinde değil, yalnızca Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanacağı bilgisi verildi.

YSK ayrıca, kararını sandık kurulları usulsüzlüğü iddiasına dayandırdı.

İHA: İMAMOĞLU 'KONUŞACAĞIZ' DEDİ

İHA'da yer alan habere göre ise, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de açıklama yaparak “Konuşacağız” dedi.

YAVAŞ: HAK YERİNİ BULACAK

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul'da da hak yerini bulacak" dedi.

İstanbul'da da hak yerini bulacak!@ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 6 Mayıs 2019

​Daha önce YSK'nın Ankara Keskin'de verdiği karar doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade etmesi, bu süreçte ise makama bir kamu görevlisinin oturması bekleniyor.

Seçimlerin iptaline ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz da, "Seçimleriniz iptal edilmiştir. Peki. Biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum, bunu memleketimiz hak etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek, acı bir gerçek" dedi.

Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 6 Mayıs 2019

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