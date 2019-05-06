AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan YSK açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu" dedi.

Yılmaz, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında "YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu" ifadelerini kullandı.

YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 6, 2019

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