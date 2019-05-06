Kati Piri: Türkiye'de seçimle iktidarın değişeceğine güven kalmamıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına ilk dış tepki, AP'nin Türkiye Raportörü'nden geldi.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında sadece İstanbul'da yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi yönünde YSK'den gelen karara ilk dış tepkiyi Avrupa Birliği'nden (AB) bir isim verdi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörü Kati Piri sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP İstanbul seçimlerini yenilemesi için YSK'ye baskı yaptı. Bu, Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik devir tesliminin güvenilirliğini bitirmektedir."

Erdogan does not accept defeat and goes against the will of the people. AKP pressured YSK to re-run local elections in Istanbul. This ends the credibility of democratic transition of power through elections in Turkey. — Kati Piri (@KatiPiri) May 6, 2019

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