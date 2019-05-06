İmamoğlu: Her şey güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin

Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de katıldığı bir iftar yemeğinde YSK'nın kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
Son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/biztfEt1eK— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sultanbeyli’de komşularımızla beraber iftarımızı açtık ve ülkemiz için dua ettik. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu, güzelliği ve iyiliği taşıyacağız. Merak etmeyin her şey çok güzel olacak. pic.twitter.com/awqoNzuVEr— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019
Ekrem İmamoğlu, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, YSK'nın kararıyla ilgili açıklamasını 22.30'da yapacağını duyurdu.
Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım.— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019
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