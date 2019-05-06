İmamoğlu: Her şey güzel olacak, umudunuzu yitirmeyin

Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de katıldığı bir iftar yemeğinde YSK'nın kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/biztfEt1eK — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

© AA / İbrahim Erikan YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek

Sultanbeyli’de komşularımızla beraber iftarımızı açtık ve ülkemiz için dua ettik. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu, güzelliği ve iyiliği taşıyacağız. Merak etmeyin her şey çok güzel olacak. pic.twitter.com/awqoNzuVEr — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019

''Vatandaşlarımızın Ramazanı mübarek olsun. Ramazan sevgi içerisinde geçsin. Dünyaya mutluluk getirsin. Bu akşam benimle ilgili bir kararı herkes merak ediyor, onun da farkındayım. Bazı yerlerde yorumlar ve haberler yapıldı. YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Bu akşam size geniş geniş açıklama yapacağım. Bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim. İnşallah açıklama yapılsın, İstanbul'un en güzel noktasında sizlere açıklama yapacağım. Her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin. Birileri yanlış, eksik yapacak, hatalar yapacak. Ama biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Allah kabul etsin, sofralarınıza bol bereket, 82 milyon güzel insana bol bereketli günler diliyorum''.

​Ekrem İmamoğlu, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, YSK'nın kararıyla ilgili açıklamasını 22.30'da yapacağını duyurdu.

Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 Mayıs 2019

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