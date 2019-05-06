Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı

Akşener'in YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere Başkanlık Divanı'nı topladığı belirtildi.

Öte yandan, İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen "Seçim iptali kararı talimatla verildi, YSK'daki 7 hakim Türk demokrasisinde kara bir sayfa açtı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise başkanlık divanı sürerken telefonda bağlandığı Halk TV’de “İddia ediyorum, bu AKP’nin son seçimi olacak. AKP muhalefete düşeceği bir seçime bile giremeyecek. Erdoğan bu karardan sonra dünyada diktatör olarak tanınmasının önüne geçemeyecek” dedi.