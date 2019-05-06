AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı

- "9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk. Bunlarda özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu dairelerinden olmadığını tespit etmiştik"
- "Olağanüstü itiraz hakkımız kullanarak delillendirmiştik, belgeye bilgiye dayandırmıştık. Özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde ısrarcıydık."
- "Kurul 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi”
-" Sandık kurullarının teşkili yeniden kanuna uygun bir şekilde yapılacak."
- "Sayım döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı."
- "Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu."
- "Herkes hür iradesiyle karar katıldı. Karar yeter sayısıyla 7’ye 4 oyla karar çıktı."
- "Mazbata iptal kararı da çıktı. Seçimin tarihi de 23 Haziran."
- "Süreyi uzatmamak anlamında kısaltılabildiği kadar tarih biraz öne çekildi."
- "Milletimizin vereceği karar yine saygı duyacağız."
- "Bir şaibe vardı biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz."
- "Siyasi partiler aynı adaylarla gidebilirler. Ölüm ve istifa halinde adayları değiştirebilirler."
- "Seçmen kütükleri yenilenmiyor."
-"Siyasi partiler aynı adaylarla yola devam edebilir. İstifa ya da ölüm halinde değişebilir."
Özel, YSK'nın İstanbul seçimlerini görüştüğü toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verildiğini açıklamıştı.
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