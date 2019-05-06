AK Parti İstanbul Başkanı Şenocak: İstanbul'un AK Partili bir belediye ile yönetileceğini temenni ediyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, YSK kararıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Şenocak şunları söyledi:

"Bugünkü toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik karar alındı. YSK'nın süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Kararın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. 23 Haziran'daki seçim sonucunda İstanbul'un AK Partili bir belediye ile yönetileceğini ümit ediyoruz".