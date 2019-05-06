Şırnak'ta operasyon: Bir asker hayatını kaybetti

© AA / Murat Kaynak Akar: Şehitlerin kanı yerde kalmadı, 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Bu akşam yeniden alevlenen çatışmalarda bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu açıklamayı yaptı:

"Şırnak’ta devam eden operasyonlar esnasında 06 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şu ana kadar bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava destekli olarak devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."