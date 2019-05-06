Binali Yıldırım: YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım

© AA / Özge Elif Kızıl AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah."