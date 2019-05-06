Binali Yıldırım: YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili bir açıklamada bulundu.
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Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.— Binali Yıldırım (@BY) May 6, 2019
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