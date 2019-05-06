YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası, İstanbul'un birçok noktasında insanlar kararı tencere ve tava çalarak protesto ediyor.
Beşiktaş'ta halk pencerelerde tencere-tava çalmaya başladı. pic.twitter.com/KaLMBFgu3t— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 Mayıs 2019
Beşiktaş ve Feriköy'de saat 22:00 sıralarında başlayan tencere ve tava sesleri, katılımın artmasıyla devam ediyor.
YSK’nin seçimleri iptal kararı protesto ediliyor: İstanbul sokaklarında tencere-tava sesleri https://t.co/hM4meKGUtB pic.twitter.com/65M2MNcF9j— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 6 Mayıs 2019
Sokaklardan geçen arabalar da yer yer korna çalarak eyleme destek veriyor.
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