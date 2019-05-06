YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi, İstanbul sokaklarında tepkiyle karşılandı. Şişli'de yaşayan yurttaşlar, tencere ve tavalarla YSK'nin iptal kararını protesto etti.

YSK'nın seçim yenileme kararı sonrası, İstanbul'un birçok noktasında insanlar kararı tencere ve tava çalarak protesto ediyor.

Beşiktaş'ta halk pencerelerde tencere-tava çalmaya başladı. pic.twitter.com/KaLMBFgu3t — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 Mayıs 2019

​Beşiktaş ve Feriköy'de saat 22:00 sıralarında başlayan tencere ve tava sesleri, katılımın artmasıyla devam ediyor.

YSK’nin seçimleri iptal kararı protesto ediliyor: İstanbul sokaklarında tencere-tava sesleri https://t.co/hM4meKGUtB pic.twitter.com/65M2MNcF9j — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 6 Mayıs 2019

Sokaklardan geçen arabalar da yer yer korna çalarak eyleme destek veriyor.