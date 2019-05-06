MHP'den YSK'nin seçimleri iptal kararına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

MHP Başkanlık Divanı, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini 'memnuniyet verici' olarak değerlendirdi. Açıklamada, "YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır" denildi.

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YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı’nı topladı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, karar tartışmalara son verdiği gerekçesiyle 'memnuniyet verici' olarak nitelendirildi. Açıklamada, "MHP; Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir" ifadeleri kullandı.

'KAOS GİRİŞİMLERİNİ GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGELLEMELİ'

“YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında, hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir. MHP; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakının başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz.”