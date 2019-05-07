YSK kararı sonrası İBB'nin sosyal medya hesapları İmamoğlu'nu takipten çıkardı, Mısırlıoğlu'nu paylaştı

İBB'nin sosyal medyadan paylaştığı mesajın YSK kararının ardından paylaşılması dikkat çekti. Paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

#Kültürİstanbul#KadirMısıroğlu pic.twitter.com/bdEe8SkYLs — İBB Kültür AŞ (@kultur_istanbul) 6 Mayıs 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’i takipten çıkardı ve YSK’nın kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’yı retweet’ledi.