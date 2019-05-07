TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması: Kaygı verici

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yeniden seçime gidilmesi 'kaygı verici' olarak nitelendi.

TÜSİAD, yaptığı açıklamada YSK'nın İstanbul'daki seçimlerin iptaline yönelik kararını 'kaygı verici' olarak bulduğunu belirtti. Açıklamada, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadeleri kullanıldı.