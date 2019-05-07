HDP: YSK, iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır

“YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır.”
Açıklamada ayrıca, Merkez Yürütme Kurulu’nun yarın olağanüstü toplanarak kararı değerlendireceği bildirildi.
YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır. pic.twitter.com/UwTe7ww66t— HDP (@HDPgenelmerkezi) 6 Mayıs 2019
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