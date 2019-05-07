İzmir Barosu, YSK kararı sonrası 'demokrasi nöbeti'ne başladı

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, YSK'nın vermiş olduğu İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı sonrası olağanüstü olarak toplandı.

İzmir Barosu, YSK'nın İstanbul için aldığı kararı protesto etmek için baro binası önünde 'demokrasi nöbeti' başlatma kararı aldı. Baro, demokrasi nöbeti kararının ardından tüm üyelerini baro binası önüne davet etti.

YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının duyulmasının ardından olağanüstü olarak toplanan İzmir Barosu Demokrasi Nöbeti başlattı. İzmir Barosu adına yapılan açıklamayı aşağıdaki linkte izleyebilirsiniz https://t.co/GNhN9BNW1Z pic.twitter.com/aqjl81OGcg — İzmir Barosu (@izmir_barosu) 6 Mayıs 2019





