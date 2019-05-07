'Akşener: Bu çağrımız kabul edilmezse CHP ile birlikte sine-i millete dönelim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Madem İstanbul seçimleri iptal oldu, 24 Haziran’da yapılan genel ve 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri yeniden yapalım. Eğer bu çağrımız kabul edilmezse CHP ile birlikte sine-i millete dönelim" dediği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul’da seçimi yenileme kararı almasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanını olağanüstü topladı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Akşener’den CHP’ye şu mesajın gittiği belirtildi:

“İYİ Parti’nin İmamoğlu’na desteği sürecektir. Ancak CHP’nin alacağı karar beklenmelidir. CHP’ye açık teklifimiz şudur: Madem YSK ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle seçimi yenileme kararı aldı. Bu karar tüm Türkiye’deki sandık kurulları için de geçerlidir. Öyleyse bu durum tüm Türkiye’de seçimlerin iptalini gerektirir. YSK’nin aldığı bu karar 24 Haziran için de ‘tam kanunsuzluk’ durumu oluşturur. Dolayısıyla madem İstanbul seçimleri iptal oldu. 24 Haziran’da yapılan genel ve 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri yeniden yapalım. Eğer bu çağrımız kabul edilmezse CHP ile birlikte sine-i millete dönelim.”

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feridun Bahşi de yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ankara’da hâkimler var diyemedik... Aklı öldürürsen, ahlak ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde, millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, devlet de ölür. YSK sen aldığın talimatla adaleti öldürdün...”