CHP yol haritasını masaya yatırıyor

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik karar üzerine CHP Parti Meclisi, Meclis grubu üyeleri bugün saat 10:00’da olağanüstü toplantıya çağrıldı.



Kılıçdaroğlu’nun, kararın ardından Ekrem İmamoğlu ile telefona görüştüğü ve bugünkü toplantıya davet ettiği belirtildi. CHP’de bugünkü toplantıda partinin izleyeceği yol haritası netleştirilecek. Edinilen bilgiye göre parti içinde 23 Haziran’daki seçime tüm olanaklar seferber edilerek girilmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor. CHP’nin yanı sıra İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yapılması beklenen yeni görüşmelerin ardından CHP’nin İmamoğlu’nun adaylığında güçlü bir şekilde seçime girmesi gerektiği vurgulanıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından başta CHP’li milletvekilleri olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı. Yurttaşlar, Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu’na destek için “Her şey çok güzel olacak” etiketi ile binlerce mesaj paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabından George Orwell’ın “Hiçbir şey yasadışı değildi çünkü artık yasa yoktu” sözünü paylaştı.

Dikkat çeken mesajlar şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yıldırım Kaya: İmamoğlu anasının ak sütü gibi helal oylarla kazandı. AKP, YSK eliyle halkın iradesine darbe yapmıştır! Adaletiniz batsın.

İmamoğlu anasının ak sütü gibi helal oylarla kazandı. AKP, YSK eliyle halkın iradesine darbe yapmıştır! Adaletiniz batsın. CHP Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşçıer: YSK kendi içtihatlarını çiğneyerek hukuku yok saymıştır. Bu rezalet tarihe YSK darbesi olarak geçecektir.

YSK kendi içtihatlarını çiğneyerek hukuku yok saymıştır. Bu rezalet tarihe YSK darbesi olarak geçecektir. CHP Milletvekili ve PM üyesi Mehmet Ali Çelebi: Hiçlik hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı

Hiçlik hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Onursal Adıgüzel: AKP’ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur.

AKP’ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük darbe almıştır. Muharrem İnce: YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının bizim için hiçbir hukuki dayanağı olmadığı açıktır. Emir verilmiştir ve bunun gereği yapılmıştır. Talimatla çalışan bu yargı düzenini, bu düzenin mimarlarını ve sahiplenenleri biz milletin gerçek iradesiyle aşacağız. İmamoğlu bu kez yüzde 60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır.

YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük darbe almıştır. Muharrem İnce: YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının bizim için hiçbir hukuki dayanağı olmadığı açıktır. Emir verilmiştir ve bunun gereği yapılmıştır. Talimatla çalışan bu yargı düzenini, bu düzenin mimarlarını ve sahiplenenleri biz milletin gerçek iradesiyle aşacağız. İmamoğlu bu kez yüzde 60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İstanbul’da hak yerini bulacak!

İstanbul’da hak yerini bulacak! CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Kamu vicdanı yaralanmıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz.

Kamu vicdanı yaralanmıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen : Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, doğru duvar yıkılmaz...

: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, doğru duvar yıkılmaz... İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan : İddia ediyorum, bu AKP’nin son seçimi olacak. AKP muhalefete düşeceği bir seçime bile giremeyecek.

: İddia ediyorum, bu AKP’nin son seçimi olacak. AKP muhalefete düşeceği bir seçime bile giremeyecek. Eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir.

Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner: Mutluluk ve huzur için ahlak ve cesaret yan yana gelmeli.

'HAKİMLER BİR KEZ DAHA CÜBBELERİNİ İLİKLEDİ'

HDP Genel Merkezi’nden yapılan paylaşımda ise “YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkâr ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hâkimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır” ifadeleri kullanıldı.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de “HDP, YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir” dedi.