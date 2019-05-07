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08:51 07 Mayıs 2019
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    Seçim - sandık

    Saadet Partisi, DSP ve DP İstanbul'da adaylarını geri çekecek mi?

    © AP Photo /
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi, DSP ve DP yetkililerine "İstanbul'da adayınızı geri çekecek misiniz?" sorusunu yönelttiğini bildirdi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "YSK'nın kararı sonrası SP, HDP, DSP'nin kararı ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında "YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini iptali, iki başat adayın dışında kalan diğer adaylara da gözleri çevirdi" ifadesini kullandı.

    Sarıkaya şöyle devam etti:

    Ertuğrul Kürkçü
    © Fotoğraf : DHA/Elif DEMİRCİ
    Kürkçü: HDP, YSK kararı sonrasında da aynı çizgide
    "Buna neden de yarışın Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 8,8 milyon oyun kullanıldığı İstanbul’da 13,7 bin gibi birbirine yakın farkla sonuçlanması…

    Bu cepheden bakıldığında İstanbul’da İmamoğlu ve Yıldırım dışında kalan SP, DSP, BTP, Vatan, TKP’nin toplamda 215 bini bulan oyu ile aday çıkarmayan HDP’nin tutumu önem kazanıyor.

    Taraflarla dün yaptığım telefon görüşmesinden çıkardığım şu ki, muhalefette yer alan partilerin hemen hepsi iptal edilen seçimdeki pozisyonlarını fazla değiştirme eğiliminde gözükmüyor.

    SP’NİN KARARI

    Burada en dikkat çeken de Saadet Partisi…

    Çünkü AK Parti kurmayları seçime yönelik ilk itirazlarında SP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar’ın aldığı 103 bin 300 oya dikkat çekerek, ‘SP’yi adayını geri çekmesi konusunda ikna edebiliriz’ yaklaşımı göstermişti.

    Ancak bu yaklaşıma SP lideri Temel Karamollaoğlu ‘Hele bir o gün gelsin…’ yanıtını vermekle yetinmişti.

    YSK kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu ile bir görüşme yaptı.

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP yol haritasını masaya yatırıyor
    SP yetkilileri ile dünkü sohbetimizde adaylarını geri çekip, İmamoğlu’nu destekleme gibi bir kararlarının şu aşamada olmadığını, bunu bugün yapacakları toplantıda karara bağlayacaklarını belirtti.

    SP’nin etkin bir ismi, ‘Tarihimizde adayı geri çekme hiç olmamıştır, bundan sonra da olacağını sanmıyorum’ dedi.

    DSP VE DP BUGÜN

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise 30 bin 817 oy alan adayları Muammer Aydın ile ilgili henüz bir karara varmadıklarını belirtti.

    Aksakal, ‘Adayımızı çekip çekmeme veya devam etme konusunu yarın (Salı) kesin karara bağlayacağız. Şu aşamada bir kararımız yok’ dedi.

    DP Genel Başkanı, milletvekili Gültekin Uysal da 22 bin 544 oy alan adayları Ersan Gökgöz’ün devam edip etmeme konusunu bugün karara bağlayacaklarını söyledi.

    HDP’NİN EĞİLİMİ

    Bu partiler arasında seçmen açısından en fazla oya sahip HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Almanya’da olduğunu belirtti ve yarın (Salı) MYK’nın toplanıp karar alacağını belirtti.

    ‘Yani YSK’nın bu yönde bir kararı olması halinde aday çıkarma ihtimaliniz var mı?’ diye sordum, ‘Hiçbir ihtimal yok şu anda’ yanıtını aldım.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
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    HDP Genel Merkezi’nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada da YSK kararı eleştirildi…

    HDP çevreleri aday çıkarmanın zaten hukuken de olası bulunmadığına dikkat çektiler.

    Yıllar sonra Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmesinin de bu konu ile bağının bulunmadığını vurguladılar, kararlarında değişiklik olmayacağını belirttiler."

    'KENDİ BAŞIMIZA ADAY OLMUŞ DEĞİLİZ'

    Öte yandan Saadet Partisi'nin yerel seçime giden süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Necdet Gökçınar da dün konuya dair bir açıklama yaptı. TV5'e konuşan Gökçınar, İstanbul seçimlerinde 'tekrar aday olacak mısınız?' sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Biz kendi başımıza aday olmuş değiliz. Genel Merkezimizin ve parti teşkilatımızın teveccühü ile aday olduk. Dolayısıyla bizim burada seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkacak. Ben öyle umuyorum en azından. Fakat tabi bu bir netice değil. Yarınki toplantıdan sonra belli olacak. Biz tabiki terimizi soğutmamışken çıkıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    Etiketler:
    seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, DP, DSP
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