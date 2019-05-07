TKP: 23 Haziran’da yapılacak seçimde adayımız olmayacak

TKP, yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde aday çıkarmayacakları duyurdu.

“Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu’nun meşru Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu gerçeği gölgeleyecek her yaklaşımın yanlış olacağını düşünüyoruz. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, siyasi iktidarın insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Genel Oy Hakkı’nı gasp etme girişimidir. Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz.

Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır.”

'ÖRGÜTLÜ BİR HALKIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEMİZ LAZIM'

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu da Sol Haber'e yaptığı açıklamada “Seçim sonuçları tanınmayıp, oylama yinelenirse aday çıkartmayacağımızı belirtmiştik. Partimizin açıklamasında da yer aldığı gibi hiçbir koşulda aday olmayacağım. YSK kararı iktidarın içinde sürüklendiği kriz atmosferini hafifletmeye yetmeyecektir” dedi.

Önceliklerinin etkili boykot olduğunu belirten Karaoğlu, “Bizim öncelikli çağrımız etkili bir boykotun örgütlenmesi yönünde. Bunun başarılması elbette sadece bizim karar vermemize bağlı değil.

Örgütlü bir halkın neler yapabileceğini göstermemiz lazım” diye konuştu.

TKP’nin adayı Zehra Güner Karaoğlu, 31 Mart’ta yapılan seçimde 10 bin 492 oy almıştı.