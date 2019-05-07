Dolar/TL'de son durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret savaşlarını 350 milyar dolarlık ek gümrük vergisiyle cuma günü yeniden başlatacağını söylemesiyle piyasalar güne hareketli başladı.

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya borsalarında satışlar geldi. Borsa İstanbul'un kaybı yüzde 2'nin üzerine çıktı. Gelişmekte olan ülke paraları, dolar karşısında değer kaybederken dolar/TL, papaz Brunson'ın tahliyesi öncesindeki 6 lira seviyesini aştı ve son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro da 6.75 üzerine zıpladı.

Dolar kuru gün boyunca sınırlı dalgalandıktan sonra, piyasalar kapandıktan sonra gelmesine rağmen YSK kararıyla yeniden yukarı tırmandı ve 10 kuruşluk bir artışla. 6.15 TL'yi gördü. Euro 6.85 üzerine çıktı.

7 Mayıs sabahı dolar bir nebze gevşese de halen 6.10 TL üzerinde. Euro 6.85 bandında işlem görürken, sterlin 8 TL üzerine çıktı.