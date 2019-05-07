Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun aynı kanaatte olmadığını söyleyeyim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bir grup seçimlerin iptalini tartışıyor ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun aynı kanaatte olmadığını söyleyeyim. Mağduriyetin prim yaptığına inanan CHP, yenilenecek seçimlere katılacak" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "YSK 'yeniden seçim dedi, İstanbul halkı ne diyecek?" başlığıyla yayımlanan yazısına "Türkiye nefesini tutmuş, YSK’dan çıkacak kararı bekliyordu. Ve nihayet YSK kararını verdi. Türkiye bu haberi AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel’in, ‘İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun’ tweetinden öğrendi" ifadesiyle başladı.

Selvi şöyle devam etti:

"YSK, seçimlerin yenilenmesi kararını 4’e karşı 7 oyla aldı.

YSK bununla birlikte iki karar daha aldı.

1- Seçimlerin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi.

2- Ekrem İmamoğlu’ndan mazbatanın alınması kararlaştırıldı.

31 Mart seçimlerinin ardından Keskin seçimlerinin yenilenmesine karar verilince mazbata iptal edilmişti. Geçmişte milletvekili seçilen Hatip Dicle, Fehmi Işıklar ve Bahattin Şeker’in de mazbataları iptal edilmişti. 1999 seçimlerinde ise Fatih’te Refah Partili Mehmet Ali Şahin’in mazbatası iptal edilerek seçimler yenilenmişti. Seçimlere kadar Belediye Meclis üyelerinin arasından seçilen bir isim vekaleten Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenecek. Belediye Meclisindeki çoğunluğa bakarak bu ismin AK Parti’li olacağını söyleyebiliriz.

23 Haziran’da aynı adaylarla, seçimlerin iptaline neden olan sandık kurulu başkanları değiştirilerek ve kısıtlı seçmenlerden ayıklanmış, aynı seçmen listesiyle seçimlere gidilecek. Bu arada 23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar da oy kullanabilecek.

YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı iki gerekçeye dayanıyor.

1-Sandık kurullarının teşkili.

2-Sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler.

AK Parti, seçimlerin iptalini talep ederken üzerinde durduğu noktalardan birini kısıtlı seçmeler oluşturuyordu. Ama YSK seçimlerin iptal kararını sandık kurullarının teşkilindeki usulsüzlükler ve Oy Sayım Döküm Cetvelleri’ndeki usulsüzlükler nedeniyle aldı. AK Parti, 19 bin 623 sandık başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden teşkil edilmediği itirazında bulunmuştu. YSK bu iddiayı ilçe seçim kurullarına sordu. İlçe seçim kurullarından gelen yanıtlar, YSK üyelerini ikna etmedi. 225 sandık kurulu başkan ve 3500 sandık kurulu üyesinin yasada belirtildiği gibi kamu görevlisi şartına uygun olarak oluşturulmadığı kanaatine vardı.

Hatırlarsanız 3 Kasım seçimlerine sokulmayan Erdoğan’ın milletvekili olduğu Siirt seçimleri de sandık teşkili nedeniyle yenilenmişti. YSK, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köy’de üç sandığın oluşturulmadığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

CHP BEKLEMİYORDU

YSK kararıyla birlikte siyasette bir sarsıntı meydana geldi. Gözler AK Parti ve CHP’nin üzerindeydi. YSK toplantısı öncesinde CHP’deki MYK toplantısında seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir beklenti yoktu. CHP’de daha çok kısıtlı seçmenlerle ilgili gelen bilgiler rahatlamaya yol açmıştı. YSK’nın iptal kararı çıktığı andan itibaren CHP’de tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu zaten gün içinde istişare halindeydiler. Ancak YSK kararı çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir seri değerlendirme yaptılar. CHP lideri YSK kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğlaoğlu’yla da durum değerlendirmesi yaptı. Çünkü CHP’de bir grup, seçimlerin boykot edilmesini tartışıyor. Kılıçdaroğlu bugün PM’yi de olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantıya Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri de katılacak. CHP, seçimlerle ilgili politikasını belirleyecek. Bir grup seçimlerin iptalini tartışıyor ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun aynı kanaatte olmadığını söyleyeyim. Mağduriyetin prim yaptığına inanan CHP, yenilenecek seçimlere katılacak.

© AP Photo / Saadet Partisi, DSP ve DP İstanbul'da adaylarını geri çekecek mi?

AK Parti İstanbul seçimleriyle ilgili ‘organize bir yolsuzluk’ yapıldığını savunuyordu. O nedenle YSK’dan çıkan karar AK Parti’de bir sevinç meydana getirdi.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı siyaseti yeniden şekillendirecek. YSK kararının meydana getirdiği tartışma sonuçlandıktan sonra partiler rotayı seçimlere çevirecekler.

AYNI ADAYLAR MI?

CHP’nin seçimlere Ekrem İmamoğlu ile gireceği kesin. Ancak AK Parti’de Binali Yıldırım yeniden aday olacak mı olmayacak mı? AK Parti’de rota yine Binali Yıldırım’ı gösteriyor.

Adaylar aynı ama seçim stratejileri farklı olacak. AK Parti bir İstanbul hareketi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un siyaset sahnesine taşıdığı bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim startı verilmeden, ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ demişti. Erdoğan son MYK toplantısında ise ‘Seçimler yenilendiği taktirde kazanırız’ demişti. Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon hükümetinin kurulmasına karşı çıkmış, 1 Kasım’da yeniden seçimi zorlamış ve kazanmıştı. Erdoğan bir kez daha aynı yöntemi kullandı ve kazandı.

© AA / CHP yol haritasını masaya yatırıyor

AK Parti, 31 Mart gecesi yaşadığı İstanbul şokundan sonra bu kez işi sıkı tutma kararlılığında. AK Parti’nin kampanyasını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek. MHP Lideri Bahçeli de ‘Seçimlere kadar mitilimi İstanbul’a sereceğim’ demişti. Burada önemli bir nokta AK Parti’nin izleyeceği seçim stratejisi olacak. 31 Mart’taki, Beka söylemi ve kutuplaştırıcı söylem yerine bu kez daha kucaklayıcı bir dil tercih edilebilir. Bu arada İstanbul seçimlerinde belirleyici olan Kürt seçmene yönelik AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması gerekiyor. Bu arada Erdoğan’ın ne yapıp, edip 31 Mart’ta sandığa gitmeyen,’Kırgın AK Partileri’ sandığa götürmesi gerekiyor.

Dün YSK konuştu, 23 Haziran’da ise İstanbul halkı konuşacak."