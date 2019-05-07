Altaylı: AK Partili bazı isimler, 'İstanbul'u almamız zor' dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son günlerde sık sık AK Partili isimlerle bir araya geldiğini belirtti ve bunların "Seçimin tekrarı bize fayda değil zarar getirir. İstanbul’u almamız zor. Alsak bile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi ve güçlü bir rakip haline getirmiş oluruz" dediğini ifade etti.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "YSK teoremi: Tam ama üçte bir" başlığıyla yayımlanan yazısında adını vermediği AK Partili isimlerin, kendisine söylediklerini aktardı.

Altaylı, şunları kaydetti:

"Aşağıda okuyacaklarınızı kaleme aldığım sırada YSK kararını henüz açıklamamıştı.

Ona göre okuyun lütfen.

Son günlerde sıklıkla AK Partili isimlerle bir araya geldim.

Partide 2 ya da 3 dönem milletvekilliği, MYK üyeliği yapmış ve hâlâ parti içinde olan isimlerle.

Konuştuğumuz konu genel olarak İstanbul seçimleri ile ilgili itirazlar ve Ankara seçimleriydi.

Şunu çok açık söyleyebilirim.

Parti içinde İstanbul’un CHP hile yaptığı için kaybedildiğine inanan fazla kimse yok.

Samimi olarak böyle bir duruma ihtimal vermiyorlar.

Kalenin kaybı ile ilgili hataları şöyle sıralıyor hemen hepsi:

İstanbul İl Örgütü iyi çalışmadı. Tembel bir il örgütü söz konusuydu.

İl örgütü Büyükşehir adayıyla ortak çalışma yürütmedi. Binali Yıldırım yalnız bırakıldı. Binali Bey’in tecrübelerine kulak asılmadı.

Sandık başına yollanan AK Partili gözlemciler tecrübesizdi.

Seçim kampanyasının genelindeki strateji İstanbul’da kazanmanın önünde engel haline geldi.

MHP İstanbul’da hiçbir yarar sağlamadı. Tam aksine zarar verdi.

Binali Yıldırım’ın sakin hali seçmen tarafından isteksizlik olarak algılandı.

İmamoğlu sokağa çıktı. Biz ise salon toplantılarına tıkıldık. Sokağı unuttuk.

Seçimin tekrarı bize fayda değil zarar getirir. İstanbul’u almamız zor. Alsak bile Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi ve güçlü bir rakip haline getirmiş oluruz.

Şu anda bilmiyorum, YSK siyasi baskıya boyun eğip yeniden seçim diyecek belki.

Ama parti içinde bile hava bu.

Büyük ölçüde."