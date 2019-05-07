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10:24 07 Mayıs 2019
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    Mehmet Barlas

    Sabah yazarı Barlas: Demirtaş keşke hapiste olmasa

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Sabah yazarı Mehmet Barlas, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmaması gerektiğini söyledi.

    Sabah yazarı Mehmet Barlas, dün İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.

    Özışık'ın soruları ve Barlas'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    -Siyasetçinin hapiste olmasını kabul edemem diyorsunuz. Selahattin Demirtaş da içeride mesele. 

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    Benim babam da politikacıydı. Gaziantep olaylarından hapis yattı. Yozgat Cezaevine her hafta giderdim cezaevine. Politikacıların hapiste olması aklım almıyor kabul etmiyor ama oluyor. Demirtaş da keşke hapiste olmasa. Kimse olmasa. yazar çizer ama oluyor. Burası Orta Doğu. Siz bulunduğunuz coğrafyanın farkında değilseniz. Demirtaş'ın konuşmasına baktığınız zaman Türkiye'de resmi ideolojinin, devletin bütün temel değerlerini açıkça hücum eden bir siyasi lider. Onun da müeyyidesi bu işte. Burası 20 yüzyılın ikinci yarısında bir başbakanı idam etmiş ülke. Dahası var mı? 

    -Ona göre hareket etmek lazım diyorsunuz...

     Tabii ya. Mesele ben gazeteci olarak, hukukçuyum aynı zamanda. Yasaları ezbere biliyorum. 1960'tan beri yazıyorum. 18 yaşında beri yazıyorum gazetede. Daha hayatımda 2 kere dava açıldı bana yazımdan ötürü. Kanunları ezbere biliyorum. Bu ülkede dikkat edeceksiniz. 

    (...)

    'ERDOĞAN TEK ADAM'

    -Türkiye'de liderler arasında nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?

    Tayyip Erdoğan kadar güçlüsü yok. Hem Cumhurbaşkanı hem parti başkanı. Her şeyin başkanı yani.

    -Tek adam mı?

    Tek adam.

    Yani siyaseten tek adam mı?

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    © Fotoğraf : HDP
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    Hem siyaseten hem fiilen tek adam. 

    'ATATÜRK'TEN DAHA GÜÇLÜ'

    - İddia edildiği gibi bu kadar güçlü olmasına rağmen tek adamlık yapıyor mu; hep benim dediğim olsun...

    Ciddi kararlar veriyor. Uluslararası alanda hem iç politikada. Gücü tartışılmaz bir adam. Atatürk'ten daha güçlü yani açıkçası. 

    (...)

    'MERAL EKŞENER, ÖZER ÇİLLER'İN ELİNİ ÖPÜYORDU'

    - İyi Parti, Meral Akşener. 

    O partinin niye kurulduğunu bilmiyorum ki herhalde yok olacak sonunda. 

    - Ama iyi oy aldı Mehmet abi.

    Yok olur. Cem Uzan'ın partisi de iyi oy almıştı. 

    - Meral Akşener'in siyasi hayatı biter mi? 

    Ben Meral Akşener'i İçişleri Bakanı'yken tanıdım. Tansu Çiller tanıttı. Çok sevdim de. Çok sevimli bir insan. Sıcak bir kadın. Gözümde unutmadığım olay İçişleri Bakanı'yken Özer Çiller'in elini öperdi.

    - Gördünüz mü bunu? 

    Tabii canım. Hep gözümde önünde. Buluştukları zaman önce bi elini öper başına koyardı. Özer Çiller'i büyüğü olarak görüyordu. 

    Etiketler:
    tutuklama, cezaevi, Selahattin Demirtaş, HDP, Mehmet Barlas
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