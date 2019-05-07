Kılıçdaroğlu: Çok güzel şeyler olacak, kimse meraklanmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu genel merkezdeki toplantı öncesi “Çok güzel şeyler olacak, kimse meraklanmasın, bu ülkeye her şeye karşı demokrasiyi getireceğiz” dedi.