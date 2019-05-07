Akşener: Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

İktidara birtakım eleştiriler yönelten Akşener, "Türkiye’yi düşürdükleri durumdan, bu durumdan bahsetmekten utanıyorum" dedi.

"Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun ki yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini utandırmayacağım" ifadesini kullanan Akşener, dün iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerine de değindi.

Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

'31 MART VE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE GÖREV YAPMIŞ TÜM SANDIK KURULU BAŞKANLARI İNCELENSİN'