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10:23 07 Mayıs 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, iktidara yönelik eleştirisinde "Yaptıkları hırsızlığı anlatırken utanıyorum" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

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    © İHA /
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    İktidara birtakım eleştiriler yönelten Akşener, "Türkiye’yi düşürdükleri durumdan, bu durumdan bahsetmekten utanıyorum" dedi.

    "Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun ki yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini utandırmayacağım" ifadesini kullanan Akşener, dün iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerine de değindi.

    Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    '31 MART VE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE GÖREV YAPMIŞ TÜM SANDIK KURULU BAŞKANLARI İNCELENSİN'

    • Şimdi soruyorum, iradesini her daim baş üstünde tuttuğum, kararı önünde saygıyla eğildiğim Türk milleti huzurunda soruyorum; İstanbul’daki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlık seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Tek zarf içinde dört pusula vardı, bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığını seçip, iptal etmek hangi vicdana, hangi akla izah edilebilir?
    • Bu zorbalığın sorumlularına soruyorum; Türkiye’deki tüm sandık kurulları başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil, 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını da incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise bunu yapmanız gerekir. Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız.
    • İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz."
    • Bu usulsüzlüklere göz yumarak aziz milletin iradesine tuzak mı kuruyorsunuz. Bu karar sadece muhalefet partisinin iradesine saygısızlık değildir. Aynı zamanda AK Parti'ye oy veren vatandaşların iradesine de saygısızlıktır. Bu hukuksuzluğun demokrasi geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti ve Aziz milletimizi nasıl gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Sadece koltuğunu korumak için her şeyi mübâh gören zihniyetinizden utanıyorum. Demokrasinin evrensel değerleri ve kuralları açıktı. Yargının ve demokrasinin kurallarına müdahaleye kimsenin hakkı yoktur. Bu darbeyi tümüyle reddediyoruz. Türk siyasetinin değişmemesi gereken 3 önemli hedefi vardır. Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyeti. Bu sürecin engellenmesine izin vermeyeceğiz.
    • Güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Bu ülkeyi 21. Yüzyılın en saygın ülkesi yapmak her Türk siyasetçisinin görevidir. Bunu gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Gençlerimiz geleceğe umutla bakabilsin diye, bizden sonra gelenler bizden utanmasın diye bu yolda yürümekten yılmayacağım, yorulmayacağım. Dava arkadaşlarım, umudun kaybolduğu bu günlerde ilk vazifemiz budur. Umut ateşini memleketin dört bir yanında yakmak için yola çıkacaksınız. Dayanacak gücü kalmayanların ezilenlerin şimdi siz daha çok ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz şu mübarek ayda iftar sofralarınızı huzurlu kılsın. Rabbim milletimizi korusun. Toplantımızı şereflendiren her birinizden Allah razı olsun, Allah'a emanet olun
    Etiketler:
    İYİ Parti, bayrak, demokrasi, Meral Akşener
    Topluluk kurallarıTartışma
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