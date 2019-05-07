DSP İstanbul adayı Aydın: Sessiz kalmayacağız, gereğini yapacağız

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararına tepki gösteren DSP İstanbul adayı Muammer Aydın "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" dedi.

DSP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır. Av.Muammer Aydın DSP Genel Başkan Yard. — Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) May 6, 2019

​Twitter hesabından bir açıklama yapan Aydın, “DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır” ifadelerini kullandı.