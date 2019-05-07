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11:55 07 Mayıs 2019
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    Dayısı tarafından istismara uğradığını öne süren çocuk intihara kalkıştı: Annem bana değil kardeşine inanıyor

    © DHA /
    Türkiye
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    Adana'da dayısı ve arkadaşının cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 yaşındaki M.C., tarihi Taşköprü'ye çıkıp intihara kalkıştı. Kendisine kimsenin inanmadığını söyleyerek Seyhan Nehri'ne atlayan çocuğu kayıkçılar kurtardı.

    DHA'nın haberine göre, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'den vücudunu nehre doğru sallandıran M.C. adlı çocuğu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
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    Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile müzakereci polisler M.C.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Çevrede kayıkçılık yapan bir grup da M.C.'nin nehre atlama ihtimaline karşın polis ekiplerinin yönlendirmesiyle köprü altına gizlendi.

    Müzakereci polislerle yaptığı konuşmada dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirten M.C. daha önce yaptığı şikayet dilekçelerini polis ekiplerine hatırlattı.

    'HOCAMA GÜVENİYORDUM AMA O DA BENİ ŞİKAYET ETTİ'

    Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de M.C.'nin şikayeti hakkında çalışmayı sürdürdüklerini, bu olayın çözümünün intihar olmadığını dile getirdi. 

    Cep telefonuna kaydedilen işkence anları.
    © Fotoğraf : DHA
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    İstismara uğradığına ailesine inandıramadığını, ancak yaşadığı mahallede bu durumu herkesin bilerek kendisiyle dalga geçtiğini ileri süren M.C., konuyu anlattığı okul yöneticileriyle de problem yaşadığını, Faruk isimli öğretmeninin olay yerine gelmemesi halinde intihar edeceğini bildirdi. Müzakereci polisler de M.C.'nin şikayetleri hakkında ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

    Polisin ikna çabalarına direnen M.C., "Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep. Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti" diye konuştu.

    KENDİSİNİ NEHRE BIRAKTI, KAYIKÇILAR KURTARDI

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk adlı öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı M.C., kendisini nehre bıraktı. 

    İtfaiye ekipleri M.C.'nin tutunması için suya can yeleği attı. Kıyıdaki bazı vatandaşlar kıyafetlerini çıkararak suya girmeye çalıştı.

    Polisin talimatıyla Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar, suya düşen M.C.'yi kurtardı. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşlar, yaşananları an be an cep telefonlarıyla kaydetti.

    Okul yöneticileri gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.C. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler:
    Çocuk, Cinsel istismar, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
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