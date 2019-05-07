23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek isim belli oldu

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 23 Haziran'a kadar İstanbul'u Vali Ali Yerlikaya yönetecek.

© AFP 2019 / GERARD CERLES YSK kararına AB'den tepkiler sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine ve mazbatanın CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan geri alınmasına karar verdi.

Söz konusu gelişmeler, "İstanbul'u kim yönetecek?" sorusuna neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yüksek Seçim Kurulu’nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun’un 46’ncı maddesi geregince İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında 23 Haziran'a kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın vekaleten şehri yöneteceğini iddia etmişti.