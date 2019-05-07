Eski eşinin nikahsız birlikte yaşadığı Suriyeli kadını bıçaklayarak öldüren Songül, tutuklandı

Adana'da 5 aylık hamile olan ve 18 yaşındaki Suriyeli Takrid Dirbaye'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Songül K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın K.'den boşanan ama beraber yaşamaya devam eden Songül K.'nin ifadesinde, Dirbaye'nin "Kocan seni boşadı beni aldı. Artık benim kocam" demesi üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. 3 çocuk annesi Songül K., 1.5 yıl önce, aynı zamanda amcasının oğlu da olan eşi Aydın K.'den boşandı. Ancak ikili boşanmadan sonra da birlikte yaşama devam etti.

© AA / Burak Milli Suriyeli hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü

Aydın K., daha sonra Suriye'deki savaştan kaçarak Adana'ya gelen Takrid Dirbaye ile de açtığı başka bir evde nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladı. Aydın K., dün de Takrid Dirbaye ile eski eşinin evine yemeğe gitti. Yemeğin ardından Aydın K., çocuklarıyla oturma odasında otururken, Songül K. ile Takrid Dirbaye mutfakta bulaşık yıkarken tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, bir süre sonra çığlık seslerini duyan Aydın K., mutfağa gidince, 5 aylık hamile Takrid Dirbaye’yi yerde kanlar içerisinde buldu. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Dirbaye, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, Songül K. gözaltına alındı.

‘KOCAN SENİ BOŞADI BENİ ALDI, ARTIK BENİM KOCAM’

Songül K.'nin emniyetteki sorgusunda, "Kocan seni boşadı beni aldı, artık benim kocam" dediği için Takrid Dirbaye'yi bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Songül K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.