AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Maddî hukukun, usul hukuku ve kamu vicdanı ile birleştiği her gün adaletin bayram günüdür.— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) May 6, 2019
Yeneroğlu, twitter hesabından “Büyük hukukçu Ebu Hanife’nin ‘mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar’ ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim…. aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..” diye yazdı.
Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) May 6, 2019
Yeneroğlu, "Onlar birbirlerine hakkı söylerler..." mesajını da paylaştı.
"Onlar birbirlerine hakkı söylerler..."— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) May 6, 2019
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