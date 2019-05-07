İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile Twitter hesaplarından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na dair tüm paylaşımlar silindi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karara imza atmasının ardından ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile Twitter hesaplarından Ekrem İmamoğlu'na dair tüm paylaşımlar silindi.

CHP'li Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile twit hesaplarından @ekrem_imamoglu'na dair tüm paylaşımlar silindi. YSK darbesi tüm hızıyla sürüyor. Milletin tercihinden bu kadar mı korkuyor ve nefret ediyorsunuz? Halkın tercihine saygı duymayı öğreneceksiniz!" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile twit hesaplarından @ekrem_imamoglu 'na dair tüm paylaşımlar silindi.



YSK darbesi tüm hızıyla sürüyor.



Milletin tercihinden bu kadar mı korkuyor ve nefret ediyorsunuz? Halkın tercihine saygı duymayı öğreneceksiniz! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 7, 2019

İBB'nin resmi Twitter hesabından 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından yapılan ilk paylaşımda "Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal'dan devraldı. 16 milyon İstanbulluya hayırlı olsun" denmişti.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermiş, seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.