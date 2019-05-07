İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi

CHP'li Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile twit hesaplarından @ekrem_imamoglu'na dair tüm paylaşımlar silindi. YSK darbesi tüm hızıyla sürüyor. Milletin tercihinden bu kadar mı korkuyor ve nefret ediyorsunuz? Halkın tercihine saygı duymayı öğreneceksiniz!" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile twit hesaplarından @ekrem_imamoglu 'na dair tüm paylaşımlar silindi.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 7, 2019
YSK darbesi tüm hızıyla sürüyor.
Milletin tercihinden bu kadar mı korkuyor ve nefret ediyorsunuz? Halkın tercihine saygı duymayı öğreneceksiniz!
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermiş, seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.
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