Kayıt
13:29 07 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki binanın başkanlık katında İBB çalışanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, burada bir konuşma yaptı.

    İBB, İmamoğlu paylaşımlarını sildi

    © Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 417

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile Twitter hesaplarından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na dair tüm paylaşımlar silindi.

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    YSK kararı sonrası İBB'nin sosyal medya hesapları İmamoğlu'nu takipten çıkardı, Mısıroğlu'nu paylaştı
    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karara imza atmasının ardından ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile Twitter hesaplarından Ekrem İmamoğlu'na dair tüm paylaşımlar silindi.

    CHP'li Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile twit hesaplarından @ekrem_imamoglu'na dair tüm paylaşımlar silindi. YSK darbesi tüm hızıyla sürüyor. Milletin tercihinden bu kadar mı korkuyor ve nefret ediyorsunuz? Halkın tercihine saygı duymayı öğreneceksiniz!" ifadelerine yer verdi.

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu (sağda), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında görevi Mevlüt Uysal’dan (solda) devraldı.
    © AA /
    İBB'nin Twitter hesabından ilk İmamoğlu paylaşımı
    İBB'nin resmi Twitter hesabından 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından yapılan ilk paylaşımda "Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal'dan devraldı. 16 milyon İstanbulluya hayırlı olsun" denmişti.

    YSK,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermiş, seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.

    İlgili konular:

    AK Partili Yavuz: Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı
    YSK kararına AB'den tepkiler sürüyor
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı
    YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek
    Erdoğan, iptal edilen İBB seçimine dair konuştu: Bazı iş adamı grupları baktım ki garip garip açıklamalar yapıyor
    Etiketler:
    Twitter, Ekrem İmamoğlu, CHP, YSK, İBB, Barış Yarkadaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kırım'ın Behçesaray kentinde düzenlenen Hıdırellez kutlamaları sırasında Tatar dans gösterisi yapan topluluğun bir üyesi.
    Bahçesaray’da Kırım Tatarlarının Hıdrellez coşkusu
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet