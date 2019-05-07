AİHM, kendisini 'mehdi' ilan eden Evrenesoğlu'nun başvurusunu reddetti

AİHM, kendisini 'mehdi' ilan eden İskender Evrenesoğlu'nun kuruluşunda öncülük yaptığı ve Türkiye'de mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet, İrfan, Hayır, Refah Vakfı’nın (MİHR) yaptığı başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), MİHR vakfının kapatılmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplanma ve dernek kurma özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal etmediğine hükmetti.

AİHM, Türkiye’deki mahkemelerin, bu vakfın gelirlerinin masraflarını karşılayamayacağı yolunda verdiği kararı haklı buldu ve başvuruyu geri çevirdi.

Türkiye’deki duruşmaların adil olmadığı yolundaki şikâyet de reddedildi.

Kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu, ‘Risalet Nurları’ isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını savunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine, ocak ayında Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Evrenesoğlu'na ait beş internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar vermişti.