Datça Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi FF'ini geri aldı

Datça Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan'dan bir gün sonra Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabı için FF vermişti.

Ancak dün, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından Datça Belediyesi'nin 'Vazgeçtik' notuyla bu FF'i geri aldığı görüldü.

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Follow Friday(FF), yani 'takip' ve 'cuma' kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma, Twitter jargonunda, beğenilen ve ilginç bulunan hesapları diğer kullanıcılara önermek için kullanılıyor.

Kullanıcılar, takipçilerinin beğenerek takip edeceğini düşündüğü hesapların isimlerini FF etiketiyle (#FF) paylaşıyor.