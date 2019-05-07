Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan YSK'nin İstanbul kararına ilişkin açıklama

Habertürk'ün haberine göre, Altun, bir grup gazeteci ile TBMM kulisinde sohbet etti.

Altun, İmralı Cezaevi'nde avukatları ile görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına ilişkin, "Yeni bir çözüm süreci yok. Öcalan açıklamasına bakıp da bu yorumu yapan yanılır" dedi.

Açıklamaya ilişkin değerlendirmesini sürdüren Altun, "Öcalan metni önceki çözüm sürecinde olduğu gibi önce avukatları sonra devlet görevlilerinin metin üzerindeki çalışması şeklinde yürümedi. Avukatları ile ne konuştular ise o verildi" diye konuştu.