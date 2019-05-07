Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

Habertürk'ün haberine göre, Altun, bir grup gazeteci ile TBMM kulisinde sohbet etti.
© AA / Kriter Dergisi
Altun, İmralı Cezaevi'nde avukatları ile görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına ilişkin, "Yeni bir çözüm süreci yok. Öcalan açıklamasına bakıp da bu yorumu yapan yanılır" dedi.
Açıklamaya ilişkin değerlendirmesini sürdüren Altun, "Öcalan metni önceki çözüm sürecinde olduğu gibi önce avukatları sonra devlet görevlilerinin metin üzerindeki çalışması şeklinde yürümedi. Avukatları ile ne konuştular ise o verildi" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)