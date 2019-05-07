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14:59 07 Mayıs 2019
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    Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

    © REUTERS / HANDOUT
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl sonra avukatlarıyla görüştürülmesi ve sonrasında yapılan yorumlara değindi. Erdoğan, "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    © AA /
    Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü
    Bir gazetecinin "8 yıl aradan sonra Öcalan'ı, avukatlarının İmralı'da ziyaret etmesi muhalefet tarafından 'yeni bir çözüm süreci' olarak da yorumlandı" demesi üzerine Erdoğan, "Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.

    "8 yıl oldu mu?" diye soran ve "Avukatları öyle açıkladı" yanıtını alan Erdoğan, "Avukatları için öyle olabilir de avukatların dışındaki aile için? Daha geçenlerde kardeşini gönderdik. Biz müsaade ettik ona. Mehmet (Öcalan) gitti. Onu saymıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    'İBB BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YERLİKAYA YÜRÜTECEK'

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB
    © Wikipedia /
    23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek isim belli oldu
    "Seçim yenilenene kadar İstanbul'da kim görevde olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu açıklandı. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya bu süreci götürecek. Konuyla ilgili zaten açıklama yapıldı. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya Bey de bu konuda görevine başladı" diye konuştu.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmediği sorulan Erdoğan, "Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem ramazan-ı şeriflerini kutladım hem de verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum" ifadelerini kullandı.

    "Bahçeli ile yine bir ortak miting bekleyelim mi?" sorusuna Erdoğan, "Onları henüz daha görüşmüş değiliz. Tabii bu arada bir araya gelip bu süreci değerlendirmemiz, inanıyorum ki İstanbul'umuz için çok çok faydalı olacaktır" cevabını verdi.

    'ADAYIMIZ BİNALİ YILDIRIM BEY'DİR'

    Binali Yıldırım
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Yıldırım: Seçimin patronu YSK kararını verdi
    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın adaylığıyla ilgili pek çok yorum yapıldığı hatırlatılarak, "Siz ne diyorsunuz? Karar nedir? Başka bir ismin aday olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu soruları soranlar herhalde seçim kanunlarını hiç bilmiyorlar. Hiç bilmediklerinden dolayı da bu tür yollara başvuruyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. İstanbul'daki bu seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir" dedi.

    Muhalefet partilerinin 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi yönünde değerlendirmelerinin olduğu hatırlatılması üzerine  Erdoğan, "O değerlendirmelerin hepsi bizim değerlendirmelerimizin dışında. Biz artık tek değerlendirme yapıyoruz, o da İstanbul'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimidir" karşılığını verdi.

    "Grup toplantısındaki konuşmanızda Meclis'e seçimlerle ilgili yeni bir kanun teklifi geleceğini söylediniz. Ne gibi değişiklikler olacak?" sorusuna Erdoğan, "O ayrı bir konu, şu anda yapılacak bir şey değil. Onlar artık tamamıyla yeni dönemde masaya yatırılacak olan konulardır" yanıtını verdi.

    'TRUMP'IN ZİYARETİNE İLİŞKİN NETLEŞEN BİR TARİH YOK'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Çavuşoğlu: Trump ziyaretinde kesin tarih henüz belli değil, ileride herhalde belirlenir
    Erdoğan, "ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etmiştiniz. Netleşen bir tarih var mı?" sorusu üzerine ise ziyarete ilişkin henüz netleşen bir tarih olmadığını bildirdi.

    ABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye gelen, Akdeniz'de sondaj arama gemilerini durdurması çağrısına yorumu sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

    "Biz şu anda kendi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Aynen devam ederiz. Bir yerler nasıl talimat veriyor, nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor. Böyle bir şey bizim değerlendirmelerimizin içinde değil. Biz özellikle de Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları ne ise bu haklarını orada garantör bir ülke olarak aramanın gayreti içerisindeyiz. O sularda çıkacak olan bütün imkanlardan Kıbrıs'ın tüm halkı, güneyde de kuzeyde de eşit miktarda hak sahibidirler ve bu eşit miktardaki haklarını korumak için Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakkının aranması mücadelesini veriyoruz."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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